«На данный момент у Гамида действующий контракт с «Уфой», — сказал Агаларов старший.
В прошлом сезоне Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Он стал автором 19 забитых мячей в 29 матчах РПЛ. Ранее в СМИ появилась информация, что к 21-летнему россиянину проявляют интерес ряд российских клубов – «Зенит», «Краснодар и «Сочи». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро. Контракт Агаларова с «Уфой» действует до 30 июня 2024 года.
Источник: СЭ
Отец Агаларова прокомментировал будущее сына в "Уфе"
Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова сообщил будущее своего сына.
Фото: ФК "Уфа"