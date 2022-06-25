— Я думаю, что был очень хороший и содержательный первый тайм. Да, проигрывать неприятно. Но мы только в начале пути. Мы прошли десятидневный сбор, у нас не было выходных. Поэтому — восстановление, день отдыха и готовимся дальше!» — сказал Федотов в видео на клубном YouTube-канале ПФК ЦСКА.
Напомним, ЦСКА 24-го июня провёл первую товарищескую игру против "Велеса" и уступил в ней со счётом 0:2. Матч проходил на стадионе "ВЭБ Арена". Забитыми мячами в составе гостей отметились Ираклий Логуа и Данила Ежков.
Источник: "Чемпионат"
Федотов - о поражении ЦСКА от "Велеса": мы только в начале пути
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение "армейцев" в товарищеском матче против "Велеса".
Фото: ПФК ЦСКА