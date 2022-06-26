По информации источника, Ушатов подписал трехлетний контракт с сочинцами. Соглашение Кирилл подписал еще до субботней игры с "Зенитом". Отметим, что Ушатов принял участие в этом матче - он вышел в стартовом составе "Сочи" и был заменен в перерыве.
Отмечается, что в подписании Ушатова был заинтересован лично новый тренер команды Вадим Гаранин.
С 2020 года Ушатов выступает за "Тверь". В прошлом сезоне 22-летний футболист провел в ФНЛ-2 26 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
Источник: Чемпионат
Источник: Ушатов заключил трехлетний контракт с "Сочи"
Полузащитник Кирилл Ушатов стал игроком "Сочи".
Фото: ФК "Тверь"