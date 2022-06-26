Ранее в СМИ появилась информация, что лиссабонский клуб обращался к бразильцу с запросом о переходе.
"Слухи про "Бенфику" - неправда. Клаудиньо остается в "Зените", - цитирует агент РИА Новости.
Полузащитник Клаудиньо выступает за "Зенит" с лета 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 31 матч за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт бразильца с петербургским клубом рассчитан до лета 2026 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро.
Источник: "Бенфика" интересуется Клаудиньо
Агент Клаудиньо отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны "Бенфики"
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника "Зенита" Клаудиньо, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны "Бенфики".
Фото: ФК "Зенит"