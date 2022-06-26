"Вы могли заметить, что мы не комментируем процесс, мы комментируем только результат. Результата нет – комментариев тоже нет. Мы просматриваем всех игроков. Что касается Кассьерры, то мы очень близки к заключению контракта", - цитирует Медведева "Metaratings".
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что переговоры между "Зенитом" и "Сочи" о переходе Кассьерры близки к завершению. Сообщалось, что питерцам осталось только договориться со стороной игрока.
Матео Кассьерра выступает за сочинцев с августа прошлого года. Ранее он играл за "Беленсеш", "Аякс", "Гронинген" и аргентинский "Расинг". В завершившемся сезоне колумбиец провел 22 матча в РПЛ, отметившись 14-ю голами и шестью результативными передачами. Он занял второе место в гонке бомбардиров лиги, уступив только Гамиду Агаларову из "Уфы".
Медведев: мы близки к заключению контракта с Кассьеррой
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что переход Матео Кассьерры.
Фото: РПЛ