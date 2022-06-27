Об уходе с должности главы РПЛ объявил Ашот Хачатурянц – он попросил назначить Алаева и.о. президента лиги. По данным источника, за назначение функционера проголосовали 15 человек, один воздержался.
Хачатурянц официально являлся главой Российской Премьер-лиги с ноября 2021 года – он сменил Сергея Прядкина, который занимал этот пост с 2007 года.
Источник: "РБ Спорт"
Алаев стал исполняющим обязанности президента РПЛ после ухода Хачатурянца
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев будет исполнять обязанности президента Российской Премьер-лиги.
Фото: РФС