"Очень сожалею, что он (Хачатурянц) ушел. Он был эффективен на своем посту. Смог увеличить финансирование РПЛ на порядок, (контракт со спонсором на) 11 миллиардов рублей останется хорошим его наследием. Причины его ухода я понимаю, но это не для прессы", - сказал Федун.
Напомним, что сегодня Ашот Хачатурянц на общем собрании клубов РПЛ объявил о сложении с себя полномочий руководителя лиги. Исполняющим обязанности Лиги стал Александр Алаева путем голосования клубов. Алаев является президентом Первой Лиги.
Ашот Хачатурянц стал руководителем РПЛ 22 ноября 2021 года. На этом посту он сменил Сергея Прядкина, который руководил высшей лигой с 2007 года.
Источник: РИА Спорт
Федун поделился мнением об уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал изменения в руководстве Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Спартак"