Сообщается, что до обсуждения финансовой части вопроса дело не дошло, так как московский клуб изначально не был заинтересован в российском нападающем.
В этом сезоне Гамид Агаларов принял участие в 29 матчах за "Уфу" и забил 19 голов, став тем самым лучшим бомбардиром РПЛ.
В сезоне-2021/2022 уфимцы набрали 30 очков и заняли 14-е место в таблице. После чего уфимский клуб в стыковых матчах уступил "Оренбургу" (2:2 и 1:2) и вылетел в Первую лигу (ФНЛ-1).
"Спартак" по итогам чемпионата заработал 38 очков и занял 10-строчку.
В прошедшем сезоне "Уфа" стала первой командой в истории РПЛ, вылетевшая в Первую лигу с лучшим бомбардиром лиги в составе.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" отказался покупать Агаларова
Представители Гамида Агаларова предложили услуги своего клиента "Спартаку", но "красно-белые" отказались.
Фото: "Чемпионат"