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Источник: Крыховяк ведет переговоры о расторжении контракта с "Краснодаром"

Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк близок к уходу из клуба.
Фото: РПЛ
По данным источника, сейчас Крыховяк ведет переговоры с "Краснодаром" о расторжении контракта. Именно по этой причине он вернулся в Россию.

Напомним, ранее Крыховяк приостановил свой контракт с "Краснодаром" и временно перебрался в греческий АЕК, который покинул в июне. В СМИ появлялась информация, что польский полузащитник был категорически против того, чтобы оставаться в России и убеждал покинуть "Краснодар" других легионеров, которые выступали за клуб.

Соглашение польского полузащитника с "Краснодаром" еще действует и завершится только через два года. Гжегож перебрался в "Краснодар" летом прошлого года из московского "Локомотива".

Источник: РБ Спорт


Крыховяк Краснодар
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