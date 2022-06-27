По данным источника, сейчас Крыховяк ведет переговоры с "Краснодаром" о расторжении контракта. Именно по этой причине он вернулся в Россию.
Напомним, ранее Крыховяк приостановил свой контракт с "Краснодаром" и временно перебрался в греческий АЕК, который покинул в июне. В СМИ появлялась информация, что польский полузащитник был категорически против того, чтобы оставаться в России и убеждал покинуть "Краснодар" других легионеров, которые выступали за клуб.
Соглашение польского полузащитника с "Краснодаром" еще действует и завершится только через два года. Гжегож перебрался в "Краснодар" летом прошлого года из московского "Локомотива".
Источник: РБ Спорт
Источник: Крыховяк ведет переговоры о расторжении контракта с "Краснодаром"
Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк близок к уходу из клуба.
Фото: РПЛ