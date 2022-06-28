"Если нормально пройдет медосмотр, Илья с 1 числа станет нашим футболистом. Каждый футболист, которого мы подписываем, проходит медосмотр. Подвохов не надо, это обычная процедура. Переговоры, медосмотр, подписание контракта", - цитирует Ляпина "СЭ".
Напомним, ранее защитник стал свободным агентом после окончания контракта со "Спартаком". Защитник выступал за красно-белых с 2012 года. В прошедшем сезоне футболист провел пять матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 900 тысяч евро.
В "Торпедо" заявили, что подпишут контракт с Кутеповым
Спортивный директор "Торпедо" Максим Ляпин заявил, что экс-защитник "Спартака" Илья Кутепов близок к подписанию контракта с клубом.
Фото: ФК "Спартак"