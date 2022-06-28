"Безусловно, если получится взять у "Локомотива" такого классного игрока, это будет супертрансфер для "Динамо", огромная потеря для "Локомотива" и суперприобретение для "Динамо", - приводит слова Новикова "ВсеПроСпорт".
Напомним, ранее сегодня журналист Иван Карпов сообщал, что Баринов является приоритетной целью для "Динамо" на трансферное окно. Кроме того, отмечалось, что борьбу за игрока готов навязать и "Зенит", который может лишиться Вильмара Барриоса.
Баринов является воспитанником "Локомотива". В прошедшем сезоне он провел за "железнодорожников" 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт с красно-зелеными завершается летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в 11 млн евро.
"Супертрансфер для "Динамо". Новиков - о возможном приобретении Баринова
Экс-тренер "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал возможный трансфер полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в стан бело-голубых.
Фото: РПЛ