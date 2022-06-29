Напомним, в этой игре встретятся "Зенит" и "Спартак". Встреча пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", матч начнется в 19:00 мск.
Транслировать игру будет "Матч ТВ". Ранее стало известно, что комментировать встречу будут Георгий Черданцев и Михаил Поленов.
По информации источника, вместе с ними на матче также будут работать и известные в недавнем прошлом игроки "Зенита" и "Спартака". Сообщается, что Черданцев будет работать с трибуны с легендой петербуржцев, а Поленов - от поля с легендой красно-белых.
Петербургский клуб выиграл чемпионат России сезона-2021/22, подопечные Сергея Семака сделали это в четвертый раз подряд. "Спартак" стал победителем Кубка России, обыграв в финале московское "Динамо" (2:1).
Источник: РБ Спорт
СМИ: легенды "Зенита" и "Спартака" будут комментаторами матча за Суперкубок России
Стали известны новые подробности трансляции матча за Суперкубок России-2022.
Фото: РФС