По информации источника, игрок может на правах аренды перейти в "Сочи". Сообщается, что новый тренер сочинцев Вадим Гаранин видит в нем игрока стартового состава.
Также отмечается, что наставник "Зенита" Сергей Семак сомневается в целесообразности аренды. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.
Напомним, Кравцов в феврале был арендован "Пари НН" до конца сезона-2022/23. У "Зенита" было право досрочно вернуть игрока, чем петербуржцы воспользовались этим летом.
В составе "Пари НН" Кравцов провел 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
За первую команду "Зенита" Кравцов в общей сложности провел 16 матчей, результативными действиями не отметился.
Источник: Metaratings
"Сочи" может взять в аренду у "Зенита" Кравцова
Полузащитник "Зенита" Кирилл Кравцов может летом сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Зенит"