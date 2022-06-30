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Рифат Жемалетдинов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии

Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов сегодня успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Сегодня полузащитник "Локомотива" был успешно прооперирован в клинике в Испании. Представители нашего клуба постоянно на связи с оперирующим хирургом для отслеживания состояния футболиста. Ближайшие несколько недель Жемалетдинов проведет в клинике, где будет начат первый этап реабилитации", - информирует пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что Жемалетдинов выбыл на срок от 7 до 9 месяцев. МРТ выявило серьезное повреждение ахиллова сухожилия.

В сезоне-2021/2022 25-летний полузащитник принял участие в 30 играх за "Локомотив" во всех турнирах. Отметился в них девятью мячами и семью результативными передачами.

"Железнодорожники" в минувшем сезоне набрали 48 очков и заняли 6 место в турнирной таблице.


Локомотив Жемалетдинов
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