"Сегодня полузащитник "Локомотива" был успешно прооперирован в клинике в Испании. Представители нашего клуба постоянно на связи с оперирующим хирургом для отслеживания состояния футболиста. Ближайшие несколько недель Жемалетдинов проведет в клинике, где будет начат первый этап реабилитации", - информирует пресс-служба клуба.
Ранее стало известно, что Жемалетдинов выбыл на срок от 7 до 9 месяцев. МРТ выявило серьезное повреждение ахиллова сухожилия.
В сезоне-2021/2022 25-летний полузащитник принял участие в 30 играх за "Локомотив" во всех турнирах. Отметился в них девятью мячами и семью результативными передачами.
"Железнодорожники" в минувшем сезоне набрали 48 очков и заняли 6 место в турнирной таблице.
Рифат Жемалетдинов успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии
Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов сегодня успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии.
Фото: "Спорт-Экспресс"