По информации источника, московский клуб уже отснял большую часть материала для фильма, премьера которого запланирована на это лето.
Сообщается, что в конце фильма француз расскажет о непростой семейной ситуации и ее влиянии на отъезд из России.
Защитник Самюэль Жиго выступал за "Спартак" с 2018 года. В московский клуб франзуз перешел из "Гента" за 8 млн евро. В завершившемся сезоне 28-летний футболист провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Всего за столичный клуб Самюэль сыграл в 109 матчах, на его счету 10 забитых мячей и 5 голевых пасов.
Напомним, в зимнее трансферное окно Жиго подписал контракт с "Марселем". Защитник присоединился к новому клубу по окончании минувшего сезона, концовку которого Жиго провел в "Спартаке" на правах аренды.
Источник: Матч ТВ
СМИ: "Спартак" готовит фильм про Жиго
"Спартак" в скором времени выпустит фильм, посвященный бывшему защитнику команды Самюэлю Жиго.
Фото: ФК "Спартак"