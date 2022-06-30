20-летний футболист на протяжении двух последних сезонов играл за "Спартак-2".
По данным источника, новое соглашение между клубом и игроком рассчитано на 3 года. Сообщается, что следующий сезон Шильцов проведет в "Пари Нижнем Новгороде" на правах аренды. В соглашении также предусмотрена опция выкупа российского полузащитника после завершения сезона.
Ранее в СМИ появилась информация, что нижегородцы заинтересованы в трех игроках из системы "Спартака" - полузащитнике Степане Оганесяне, вингере Виталии Шитове и его брате Владиславе.
Источник: Metaratings
СМИ: "Пари НН" арендует игрока "Спартака". Красно-белые подписали с ним контракт на 3 года
Полузащитник Константин Шильцов подписал новый контракт со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"