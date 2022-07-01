"В линии полузащиты и нападения уже не будет приобретений. Но мы рассматриваем кандидатов на усиление на позицию центрального защитника. Есть вероятность, что после приобретения еще одного игрока в защиту трансферные цели будут выполнены", - цитирует Медведева ТАСС.
Летом состав "Зенита" пополнили полузащитник Зелимхан Бакаев и нападающий Матео Кассьерра. Также сине-бело-голубые достигли соглашения с бразильским "Коринтиансом" о двусторонней аренде игроков. В составе бразильской команды сезон-2022/23 продолжит форвард Юри Алберто, состав "Зенита" пополнят вратарь Иван Куарежма и полузащитник Густаво Мантуан. Оба игрока должны прилететь в Россию в середине июля.
3 июля "Зенит" в Сочи проведет товарищеский матч с "Црвеной Звездой". Первый официальный матч в новом сезоне подопечные Сергея Семака проведут 9 июля - в игре за Суперкубок России петербуржцы встретятся со "Спартаком".
В "Зените" рассказали, какую позицию клуб планирует усилить этим летом
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о трансферных планах клуба в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"