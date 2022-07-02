По данным источника, в ближайшее время Александр Зуев подпишет контракт с "Химками". Напомним, ранее сегодня об уходе футболиста объявил "Рубин". Воспитанник "Спартака" договорился о расторжении контракта с казанцами по соглашению сторон.
Александр Зуев выступал за "Рубин" с сентября 2019 года, когда казанский клуб арендовал его из "Ростова". Летом следующего года "Рубин" оформил полноценный трансфер полузащитника.
Всего Зуев сыграл за клуб 63 матча, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Зуев, который расторг контракт с "Рубином", продолжит карьеру в "Химках"
Экс-полузащитник "Рубина" Александр Зуев определился с местом продолжения карьеры.
Фото: РПЛ