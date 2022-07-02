Чалов рассказал о тяжелом перелете из Базеля в Москву

"Очень тяжелый перелет получился. Летел из Базеля до Стамбула, была трехчасовая пересадка, но самолет задержали еще на три часа. В итоге приземлились сегодня в Москве только в девять утра", - цитирует Чалова пресс-служба ЦСКА.
Напомним, Федор Чалов провел вторую часть сезона на правах аренды в "Базеле". Срок арендного соглашения с форвардом ЦСКА истек в конце июня. Нападающий Федор Чалов провел в составе "Базеля" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Контракт 24-летнего россиянина с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в 6 млн евро.
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Фото: РПЛ