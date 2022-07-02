Напомним, в зимнее трансферное окно Языджи на правах аренды до конца сезона перешел в московский ЦСКА из "Лилля". В арендном соглашении была предусмотрена опция выкупа, но клубы не смогли не договорится о трансфере футболиста. Юсуф покинул армейский клуб.
"В футболе никто не знает точно, что произойдет завтра. Все время что-то меняется. Для нас Россия была красивой историей. Мы всегда открыты для предложений. К примеру, я все еще в Москве", - цитирует агента РБ Спорт.
За армейский клуб Языджи провел 12 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.
Языджи принадлежит "Лиллю". За французский клуб Юсуф выступает с 2019 года. В общей сложности за "догов" он провел 89 матчей и забил 16 голов. Его контракт с "Лиллем" рассчитан до лета 2024 года.
Агент Языджи: я все еще в Москве, мы всегда открыты для предложений
Адем Чебеджи, агент турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, рассказал, возможно ли возвращение футболиста в РПЛ.
Фото: РПЛ