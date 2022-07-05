Ранее в СМИ появилась информация, что россиянин прошел медосмотр для армейского клуба, но решение по переходу футболиста еще не принято.
"Первый раз об этом слышу. Я не проходил медосмотр.
Ведем переговоры с клубами. Входит ли ЦСКА в этот список? Давайте пока без конкретики. Первый раз от вас услышал эту информацию. Переговоры с ЦСКА не вел", - цитирует Газинского РБ Спорт.
Полузащитник Юрий Газинский выступает за "Краснодар" с 2013 года. В этом сезоне 32-летний футболист провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. В общей сложности за "быков" россиянин сыграл в 282 матча, на его счету 14 забитых мячей и 29 голевых передач.
Газинский покинул "Краснодар" в конце сезона - у него закончился контракт. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
Газинский прокомментировал слухи о прохождении медосмотра для ЦСКА
Бывший полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский опроверг информацию о переговорах с ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"