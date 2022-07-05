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СМИ: "Химки", помимо Урунова, заинтересованы в приобретении Гулиева и Ломовицкого

"Химки" рассматривают возможность подписания контракта с тремя игроками.
Фото: "Чемпионат"
По данным источника, речь идет о полузащитниках Александре Ломовицком, Остоне Урунове и Аязе Гулиеве. Сообщается, что руководство химчан проявляет к футболистам предметный интерес, а с некоторыми уже вступило в переговоры.

Гулиев и Ломовицкий являлись игроками "Спартака". Первый летом 2021 года перешел из московской команды в тульский "Арсенал", второй покинул столичный коллектив этой зимой.

Урунов вернулся в "Спартак" после аренды в "Уфе".

Источник: "Матч ТВ"


Химки Ломовицкий Урунов Гулиев
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