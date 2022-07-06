Ранее в СМИ появилась информация, что "автозаводцы" и представители Кокорина провели переговоры о переходе нападающего в московский клуб. "Торпедо" может подписать с россиянином контракт по схеме "1+1", а зарплата Кокорина может составить 800 тысяч евро.
"Ведем ли мы переговоры с Кокориным? Не спрашивайте дурь", - цитирует Маслова РБ Спорт.
Контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне Кокорин провел 7 матчей во всех турнирах (125 минут), результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин провел 11 матчей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
В "Торпедо" назвали дурью новость о переговорах с Кокориным
Президент "Торпедо" Денис Маслов прокомментировал слухи о переговорах клуба с нападающим "Фиорентины" Александром Кокориным.
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