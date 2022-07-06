Источник: РФС через губернаторов лоббирует отказ клубов от поддержки Кубка РПЛ

В несколько клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) пришли запросы от губернаторов регионов с просьбой не поддерживать организацию Кубка лиги.

Фото: РФС





По информации источника, РФС при помощи губернаторов просит команды отказаться от поддержки Кубка РПЛ. Сообщается, что есть большая вероятность, что турнир не состоится в существующем виде и будет интегрирован в Кубок России.



Отмечается, что окончательное решение по Кубку РПЛ будет принято на следующей неделе.



В мае исполком РФС установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка РПЛ, а также для заключения контрактов с основными спонсорами. Ранее сообщалось, что организаторы не смогли найти финансирование для проведения Кубка РПЛ. РФС может изменить формат проведения Кубка России, если Кубок РПЛ не будет организован.



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Источник назвал три клуба, которые выступили против Кубка РПЛ Напомним, сегодня на общем собрании РПЛ обсуждался проект нового турнира. 13 команд выступили "за", три - "против" организации Кубка РПЛ. Позже стало известно, что не поддержали Кубок "Факел", "Химки" и "Оренбург".По информации источника, РФС при помощи губернаторов просит команды отказаться от поддержки Кубка РПЛ. Сообщается, что есть большая вероятность, что турнир не состоится в существующем виде и будет интегрирован в Кубок России.Отмечается, что окончательное решение по Кубку РПЛ будет принято на следующей неделе.В мае исполком РФС установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка РПЛ, а также для заключения контрактов с основными спонсорами. Ранее сообщалось, что организаторы не смогли найти финансирование для проведения Кубка РПЛ. РФС может изменить формат проведения Кубка России, если Кубок РПЛ не будет организован.Источник: РБ Спорт