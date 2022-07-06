"Когда я на разминку шёл, пару человек только свистело в мою сторону. Даже дети с академии начали скандировать мою фамилию, поддерживать. Я подумал: "Ещё ничего толком не сделал, а у меня уже такая поддержка?" … Будет ли мне проще, чем Дзюбе? Надеюсь, что да. Посмотрим", —цитирует футболиста "Матч ТВ".
Бакаев перешел в "Зенит" этим летом – предыдущий сезон стал для него последним в составе "Спартака", воспитанником академии которого он является. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги 26-летний полузащитник отдал 6 голевых передач, приняв участие в 26-ти матчах турнира.
"Зенит" по итогам завершившейся кампании стал чемпионом национального первенства, на 9 очков опередив ближайшего преследователя - "Сочи".
Бакаев – о "Зените": даже дети с академии начали поддерживать – надеюсь, мне будет проще, чем Дзюбе
Полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от того, как его приняли болельщики питерцев.
Фото: ФК "Зенит"