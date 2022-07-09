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Дюков: на Суперкубке будет аншлаг – 15-20 тысяч болельщиков из Москвы точно приедут

Президент РФС Александр Дюков поделился ожиданиями от посещаемости на матче за Суперкубок России.
Фото: РБК
"На Суперкубке будет аншлаг, билеты проданы… Уже очевидно, что 15-20 тысяч болельщиков из Москвы точно будет. Скорее всего, их будет больше…

Сколько мы заработаем на этом матче? Раньше времени не хочется говорить, но это будет серьезная выручка и серьезный доход. Думаю, что мы превзойдем наши ожидания", - цитирует функционера "[leech=Фото: РБК]СЭ[/leech]".

Матч за Суперкубок состоится сегодня на "Газпром Арене", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. В поединке примет участия действующий обладатель Кубка страны "Спартак", конкуренцию ему составит чемпион национального чемпионата "Зенит".

"Зенит" также является действующим обладателем национального Суперкубка – в прошлом сезоне подопечные Сергея Семака завоевали трофей в матче против "Локомотива".


Дюков Суперкубок России Спартак Зенит
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