"На Суперкубке будет аншлаг, билеты проданы… Уже очевидно, что 15-20 тысяч болельщиков из Москвы точно будет. Скорее всего, их будет больше…
Сколько мы заработаем на этом матче? Раньше времени не хочется говорить, но это будет серьезная выручка и серьезный доход. Думаю, что мы превзойдем наши ожидания", - цитирует функционера "[leech=Фото: РБК]СЭ[/leech]".
Матч за Суперкубок состоится сегодня на "Газпром Арене", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. В поединке примет участия действующий обладатель Кубка страны "Спартак", конкуренцию ему составит чемпион национального чемпионата "Зенит".
"Зенит" также является действующим обладателем национального Суперкубка – в прошлом сезоне подопечные Сергея Семака завоевали трофей в матче против "Локомотива".
Дюков: на Суперкубке будет аншлаг – 15-20 тысяч болельщиков из Москвы точно приедут
Президент РФС Александр Дюков поделился ожиданиями от посещаемости на матче за Суперкубок России.
Фото: РБК