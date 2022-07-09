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Колосков ответил на вопрос о фаворите Суперкубка России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, кого считает фаворитом в матче за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак"
Фото: ФК "Зенит"
- Лично у меня ощущение, что "Зенит" сейчас лучше подготовлен и является фаворитом. Но что будет на поле - другой вопрос, случиться может всякое, - цитирует Колоскова Sport24.

Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" встретятся сегодня на поле "Газпром Арены" в матче за Суперкубок России. Этот матч должен стать дебютным официальным для нового главного тренера "Спартака" - 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля, который 10 июня сменил на этом посту 49-летнего итальянского специалиста Паоло Ваноли.


Суперкубок России Зенит Спартак Колосков
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