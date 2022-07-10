"Есть шанс, что сборная России сыграет в сентябре. Ведутся переговоры с другими странами, чтобы провести товарищеский матч. С какими странами? Этим занимаюсь не я. Стоит обратиться к другим органам, генеральному секретарю.
Я тренер, и моя задача — отсматривать игроков для сборов. Даты сборов? Сентябрьские от ФИФА", — цитирует Писарева "РБ Спорт".
Напомним, сборная России не примет участие в играх чемпионата мира 2022 – национальная команда была временно отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого решения подопечные Валерия Карпина не смогли сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира за право выступить в групповом этапе мирового первенства.
Писарев: есть шанс, что сборная России сыграет в сентябре – ведутся переговоры с другими странами
Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев рассказал, когда национальная команда может вновь сыграть товарищеский матч.
Фото: РФС