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Писарев: есть шанс, что сборная России сыграет в сентябре – ведутся переговоры с другими странами

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев рассказал, когда национальная команда может вновь сыграть товарищеский матч.
Фото: РФС
"Есть шанс, что сборная России сыграет в сентябре. Ведутся переговоры с другими странами, чтобы провести товарищеский матч. С какими странами? Этим занимаюсь не я. Стоит обратиться к другим органам, генеральному секретарю.

Я тренер, и моя задача — отсматривать игроков для сборов. Даты сборов? Сентябрьские от ФИФА", — цитирует Писарева "РБ Спорт".

Напомним, сборная России не примет участие в играх чемпионата мира 2022 – национальная команда была временно отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого решения подопечные Валерия Карпина не смогли сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира за право выступить в групповом этапе мирового первенства.


Писарев Сборная России
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