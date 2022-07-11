- Как могу оценить подготовку "Динамо" к новому сезону? Короткая, но очень хорошая. Хорошо ли прогрессировал Константин Тюкавин во время подготовки? Что значит "прогрессировал"? Костя - хороший футболист, - передает слова Бувача ТАСС.
10 июля "Динамо" под руководством нового главного тренера Славиши Йокановича провело на "РЖД Арене" контрольный матч с "Локомотивом" в формате трех таймов по 45 минут. Игра закончилась вничью 3:3, при этом бело-голубые отыгрались со счета 0:3. Голами в составе "Динамо" отметились Вячеслав Грулев, Федор Смолов и Константин Тюкавин.
Бувач прокомментировал подготовку "Динамо" к наступающему сезону
Спортивный директор "Динамо" Желько Бувач ответил на вопрос об оценке подготовки бело-голубых к сезону-2022/2023.
Фото: ФК "Динамо"