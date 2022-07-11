Сергей Семак возглавил "Зенит" в 2018 году. В июле 2020 года Семак заключил новое соглашение с клубом по схеме "2+1". Ранее сам специалист сообщил, что опция пролонгации соглашения была активирована.
"Ждите", - ответил Медведев на вопрос о подписании нового контракта с Семаком.
Ранее Медведев заявил, что руководство "Зенита" намерено подписать новый контракт с Семаком в ходе летних тренировочных сборов.
Под руководством Сергея Семака "Зенит" четыре года подряд выигрывает чемпионский титул. Также вместе с Семаком петербургский клуб 3 раза становился обладателем Суперкубка России, а также один раз побеждал в Кубке России.
Источник: РИА Новости
В "Зените" заявили, что Семак близок к подписанию нового контракта с клубом
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о новом контракте с главным тренером клуба Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"