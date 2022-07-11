"Я уже говорил, что задачи должны быть максимальные для "Локомотива". У нас был сезон, когда мы перестраивались и в следующем сезоне мы нацеливаемся на лучший результат. Не буду вам озвучивать цели, но мы нацелены на результат. Мы хотим бороться за титул", - сказал Цорн.
"Локомотив" в минувшем сезоне финишировал на 6-м месте в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав в 30 матчах 48 очков.
Накануне "железнодорожники" сыграли вничью с "Динамо" в товарищеском матче. Игра на "РЖД Арене" завершилась со счетом 3:3. Этот матч стал прощальным для Бориса Ротенберга в составе "Локо".
В 1-м туре нового сезона РПЛ "Локомотив" сыграет дома с "Пари НН", матч пройдет 17 июля.
Источник: "СЭ"
"Мы хотим бороться за титул". Цорн - о задачах "Локомотива" на сезон
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн рассказал о задачах команды на сезон-2022/23.
Фото: ФК "Локомотив"