Как сообщает источник, "Зенит" заключил с Семаком новое соглашение сроком на три года. Напомним, ранее контракт специалиста с сине-бело-голубыми завершился в конце прошлого сезона. После этого у тренера активировалась опция автоматического продления соглашения на сезон, но сообщалось, что он хотел бы получить более длительный контракт.
Сергей Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года. С того момента сине-бело-голубые четыре раза подряд стали чемпионами России. В последнем сезоне петербуржцы за несколько туров до конца обеспечили себе победу в чемпионате, в итоге оторвавшись от второго места на девять очков.
Источник: РБ Спорт
Источник: Семак на три года продлил контракт с "Зенитом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак продлил контракт с петербуржцами.
Фото: ФК "Зенит"