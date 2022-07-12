Напомним, ранее сегодня об уходе Беленова объявила "Уфа". Голкипер расторг контракт с клубом по обоюдному соглашению сторон.
"Расстаемся с Александром, с которым с 2017 года были вместе, прошли огромный путь, дошли даже до еврокубков. Футболист понимает, что является высокооплачиваемым игроком, его зарплата довольно приличная для нашего клуба. Мы отнеслись к этому с пониманием", - цитирует Газизова Матч ТВ.
Александр Беленов выступал за "Уфу" с 2017 года, когда перебрался из махачкалинского "Анжи". Голкипер провел за клуб 165 матчей, в которых пропустил 179 мячей и 54 раза оставлял ворота на замке. Кроме того, по ходу карьеры Беленов выступал за "Салют" из Белгорода, "Спартак" и "Кубань". В сентябре этого года Беленову исполняется 36 лет.
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Газизов прокомментировал уход Беленова из "Уфы"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о причинах расторжения контракта с вратарем Александром Беленовым.
Фото: РПЛ