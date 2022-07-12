Ранее СМИ сообщили, что новым руководителем красно-белых может стать вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын. При этом Леонид Федун останется в совете директоров клуба, но центром принятия решений станет именно Матыцын.
"Бред! Я уже устал комментировать этот бред. Что еще пришлют с Марса или Венеры?!", - сказал Федун.
Глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов опроверг эту информацию.
16 июля "Спартак" в 1-м туре нового сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ) в гостях сыграет с "Ахматом". В прошлом сезоне красно-белые финишировали на 10-м месте в таблице РПЛ, а также стали обладателями Кубка России.
Источник: Чемпионат
Федун – о смене руководителя "Спартака": бред! Что еще пришлют с Марса или Венеры?!
Владелец "Спартака" Леонид Федун отреагировал на новость о возможных изменениях в руководстве клуба.
Фото: РИА Новости