Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин посетит первый домашний матч "Динамо" в новом сезоне - игру стартового тура Российской премьер-лиги против "Ростова", сообщает телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
В ходе нынешнего межсезонья 36-летний воспитанник хоккейного "Динамо" Овечкин, выступающий за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", подписал контракт с футбольным "Динамо" на 1 матч и принял участие в товарищеской игре бело-голубых с клубом блогеров "Амкал" (5:0), отличившись в ней победным голом.
Источник: Овечкин посетит матч 1 тура РПЛ "Динамо" - "Ростов"
По данным источника, российский нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин будет присутствовать на первом домашнем матче "Динамо" в сезоне.
Фото: "Чемпионат"