- В наше время все неожиданно становится. Это лучший спортивный директор в моей истории "Спартака". Мы очень благодарны за ту работу, которую он проделал, - передает слова Федуна РБК.
Ранее официальный сайт "Спартака" сообщил об уходе из клуба итальянского спортивного директора Луки Каттани. 40-летний итальянец официально занял этот пост в декабре 2021 года и был причастен к приглашению двух последних главных тренеров красно-белых - итальянца Паоло Ваноли и испанца Гильермо Абаскаля.
"Спартак" объявил об уходе спортивного директора Каттани
Каттани: "Спартак" ждет светлое будущее, клубом руководит прекрасный президент
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"Лучший спортивный директор в моей истории "Спартака". Федун прокомментировал уход Каттани
Президент "Спартака" Леонид Федун прокомментировал уход из клуба итальянского спортивного директора Луки Каттани.
Фото: ФК "Спартак"