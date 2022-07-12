"Комментировать слухи по традиции не буду. У Лёши прекрасное и рабочее настроение. Он находится в расположении своего клуба, "Аталанты", и с огромным желанием и рвением готовится к предстоящему сезону", - цитирует Шпинева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Ромы" нацелено на приобретение Алексея Миранчука, который на данный момент является игроком "Аталанты". Сообщалось, что стороны уже приступили к переговорам.
Российский полузащитник принял участие в 19-ти матчах бергамасков в итальянской Серии А, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.
Агент Миранчука ответил на вопрос об интересе "Ромы" к игроку
Агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев высказался о слухах относительно интереса к игроку со стороны "Ромы".
Фото: ФК "Аталанта"