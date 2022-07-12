По данным источника, функционер стремился договориться с 33-летним бразильцем о подписании контракта, но руководство "Спартака" отказалось от идеи трансфера игрока – переговоры были прекращены.
Налдо провел предыдущий сезон в "Атальяспоре" - этим летом у бразильского защитника истек контракт с турецким клубом.
Сегодня "Спартак" объявил об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора столичной команды.
Источник: Metaratings
СМИ: на уход Каттани из "Спартака" повлиял отказ руководства подписать бразильца Налдо
Одной из причин ухода спортивного директора "Спартака" Луки Каттани с занимаемой должности стал отказ руководства клуба приобрести защитника Налдо.
Фото: ФК "Краснодар"