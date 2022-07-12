По данным источника, функционер мог уйти из столичного клуба вместе с экс-наставником красно-белых Паоло Ваноли после победы в финале Кубка России.
Сообщается, что руководство "Спартака" уговорило 40-летнего итальянца продолжить работу в клубе и найти нового главного тренера. Летом красно-белые объявили, что команду возглавит Гильермо Абаскаль. В последствии на уход Каттани из "Спартака" повлияло решение ФИФА – иностранные игроки в составе российских клубов получили разрешение приостанавливать свои контракты, и связи функционера в Европе оказались невостребованы.
"Спартак" сегодня объявил об уходе спортивного директора Луки Каттани - он занимал эту должность с декабря 2021 года.
Источник: metaratings
СМИ: Каттани мог уйти из "Спартака" вместе с Ваноли – его уговорили остаться, чтобы найти тренера
Лука Каттани мог раньше покинуть должность спортивного директора "Спартака".
Фото: "Спорт-Экспресс"