"Не надо слушать торговцев негативом и придумывать несуществующие причины. Мы пригласили Луку из "ПСЖ", где он работал шеф-скаутом. На тот момент у нас была другая страна. Теперь команды катаются на поездах, чтобы сыграть на выезде. Что мы можем предложить сейчас, кроме шарфика с ромбиком? Мы не имеем права подрезать крылья своим сотрудникам, - сказала Салихова.
Сегодня Лука Каттани ушёл с должности спортивного директора московского клуба. Сообщалось, что Лука уволился после провала с подписанием защитника "Антальяспора" Налдо в "Спартак".
13-июля 2021 года "Спартак" объявил о принятии Каттани в качестве спортивного директора. До этого Лука работал в скаутской службе "ПСЖ".
"Красно-белые" по итогу сезона заработали 38 очков и заняли 10-е место в турнирной таблице. Также "Спартак" стал обладателем Кубка России, обыграв в финале столичное "Динамо" (2:1).
9 июля "гладиаторы" уступили "Зениту" в матче за Суперкубок России (0:4).
Источник: "Спорт-Экспресс"
Салихова - о Каттани: не имеем права заставлять жертвовать карьерой
Супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова дала комментарий об уходе Луки Каттани из клуба.
Фото: "Спорт-Экспресс"