"Для меня уход Каттани также неожидан, как и для вас. Почему так произошло? Я слышал много версий, но что реально произошло, знают только внутри клуба. Абаскалю тоже недолго осталось в "Спартаке". В каком состоянии "Спартак" бы ни был, его должны тренировать большие тренеры", - сказал Шикунов.
Сегодня Лука Каттани ушёл с должности спортивного директора московского клуба. Сообщалось, что Лука уволился после провала с подписанием защитника "Антальяспора" Налдо в "Спартак".
13-июля 2021 года "Спартак" объявил о принятии Каттани в качестве спортивного директора. До этого Лука работал в скаутской службе "ПСЖ".
"Красно-белые" по итогу сезона заработали 38 очков и заняли 10-е место в турнирной таблице. Также "Спартак" стал обладателем Кубка России, обыграв в финале столичное "Динамо" (2:1).
9 июля "гладиаторы" уступили "Зениту" в матче за Суперкубок России (0:4).
Источник: "Чемпионат"
Шикунов - об уходе Каттани: привёз Абаскаля и оставил одного. Ему недолго осталось
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов прокомментировал уход Каттани из клуба.
Фото: ФК "Спартак"