"Чемпионат России выиграет "Зенит", я готов поставить на это пару миллионов рублей своих кровных, которых у меня нет. Но если были бы, я бы поставил", - заявил Белоголовцев.
Ранее в "Спартаке" заявили, что цели "красно-белых" - чемпионство и Кубок России.
По итогам прошлого сезона "Зенит" стал чемпионом страны, набрав 65 очков.
9 июля "сине-бело-голубые" одолели "гладиаторов" в матче за Суперкубок России (4:0).
Источник: "Metaratings"
Белоголовцев: чемпионат России выиграет "Зенит"
Актер и болельщик "Спартака" Сергей Белоголовцев предсказал, кто одержит победу в сезоне-2022/2023.
Фото: РБК