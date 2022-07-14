"Мы должны быть сбалансированы во всех линиях, должны использовать пространство… Сейчас в ЦСКА мы на стадии того, чтобы центральные защитники участвовали в атакующих действиях…
Должны владеть аритмией – быстрые переходы тоже никто не отменял. Надо хорошо владеть моментами, когда соперник не расставился: когда оборона не сформирована – забиваются голы. Ну а позиционные атаки ? самое сложное в футболе, здесь нам есть над чем работать", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Новый сезон Российской Премьер-лиги откроется сегодня матчем между "Химками" и "Зенитом". ЦСКА завтра на своем поле примет "Урал" - стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
В минувшем розыгрыше национального первенства "армейцы" заняли пятое место в турнирной таблице – столичный коллектив записал себе в актив 50 очков в 30-ти матчах. В рамках Кубка России ЦСКА добрался до четвертьфинальной стадии, где уступил московскому "Спартаку".
Федотов рассказал, над чем следует поработать ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился принципами игры, которые будет прививать "армейцам".
Фото: ПФК ЦСКА