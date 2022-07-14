"Хотел бы когда-нибудь возглавить сборную? Все мои мысли только о клубе. Конечно, такая оценка нашей возможной деятельности, если она вообще будет – это почёт и ответственность. Но я не люблю рассуждать в категории "возможно" и "если", в голове у меня только ЦСКА", - цитирует Федотова "Чемпионат".
На данный момент национальную команду возглавляет Валерий Карпин. Федотов этим летом стал главным тренером ЦСКА – до этого он два с половиной года работал в "Сочи". С южанами специалист завоевал серебряные медали минувшего розыгрыша Российской Премьер-лиги. В заключительном туре сочинцы обыграли прямого конкурента за серебро – "Динамо".
Федотов ответил на вопрос о возможности возглавить сборную России
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о возможности стать главным тренером сборной России.
Фото: ПФК ЦСКА