Ранее сегодня стало известно, что в возрасте 29 лет умер бывший нападающий "Спартака" Александр Козлов.
"Ужасная новость. Мне очень жаль… Саша был талантливым парнем, мог играть и на более высоком уровне. Соболезную родным и близким", - цитирует Карпина Sport24.
Козлов - воспитанник московского "Спартака". В составе "красно-белых" он провел 28 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Также Козлов играл за "Окжетпес", "Арарат", "Факел", "Химки", "Тюмень" и "Тосно".
На счету Козлова 8 матчей за молодежную сборную России, в составе которой он отметился 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
"Спартак" попросил начать матч с "Ахматом" с минуты молчания в память о Козлове
Карпин - о Козлове: он был талантливым парнем, мог играть и на более высоком уровне
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин прокомментировал уход из жизни бывшего игрока "Спартака" Александра Козлова.
Фото: ФК "Ростов"