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Карпин - о Козлове: он был талантливым парнем, мог играть и на более высоком уровне

Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин прокомментировал уход из жизни бывшего игрока "Спартака" Александра Козлова.
Фото: ФК "Ростов"
Ранее сегодня стало известно, что в возрасте 29 лет умер бывший нападающий "Спартака" Александр Козлов.

"Ужасная новость. Мне очень жаль… Саша был талантливым парнем, мог играть и на более высоком уровне. Соболезную родным и близким", - цитирует Карпина Sport24.

Козлов - воспитанник московского "Спартака". В составе "красно-белых" он провел 28 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Также Козлов играл за "Окжетпес", "Арарат", "Факел", "Химки", "Тюмень" и "Тосно".

На счету Козлова 8 матчей за молодежную сборную России, в составе которой он отметился 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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Карпин Козлов
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