О смерти специалиста сообщает телеграм-канал "112", специализирующийся на происшествиях. О причинах смерти не сообщается. В апреле этого года Ярцеву исполнилось 74 года.
Георгий Ярцев тренировал "Спартак" в 1996 году. В том году красно-белые стали чемпионами страны. После этого Ярцев в "Динамо", "Торпедо", сборной России и волгоградском "Роторе". Последним местом работы Ярцева был "Тамбов", в котором экс-тренер занимал пост вице-президента до февраля 2021 года.
Умер экс-тренер "Спартака" и сборной России Георгий Ярцев
Скончался Георгий Ярцев.
Фото: ФК "Спартак"