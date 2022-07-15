По данным источника, перед тем, как прибыть на тренировочный сбор "Рубина", где Дзюба готовится к сезону, нападающий провел переговоры с "Сочи". Клуб предложил Артему зарплату в размере 1 млн евро за сезон плюс бонусы, но Дзюба остался недоволен такими условиями, поэтому пока сделка далека от завершения.
Напомним, в мае "Зенит" объявил об уходе Артема Дзюбы из клуба. Контракт форварда истекал в конце сезона, стороны решили не продлевать сотрудничество. Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 года. В составе сине-бело-голубых он стал четырехкратным чемпионом России.
В прошедшем сезоне нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 13-ю голами и десятью результативными передачами. Он закончил сезон вторым по системе гол+пас в РПЛ.
Источник: Metaratings
Источник: Дзюба провел переговоры с "Сочи"
Фото: ФК "Зенит"