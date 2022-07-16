"Очередной скандал? Да никакого скандала, это обычная практика! У нас принципиальность проявляется только по отношению к "Спартаку", а так все обычно", - цитирует функционера "СЭ".
"Спартак" сыграл вничью с "Ахматом" в Грозном, уступая в счете на протяжении большей части матча – на 83-й минуте поединка ворота хозяев поразил хавбек столичного коллектива Виктор Мозес. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Федун: у нас принципиальность проявляется только по отношению к "Спартаку", а так все обычно
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился впечатлениями от ничейного результата матча 1 тура РПЛ против "Ахмата".
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