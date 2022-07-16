По данным источника, "Сочи" готов арендовать полузащитника сине-бело-голубых. Кроме того, ранее сообщалось, об интересе к нему и со стороны других клубов РПЛ, но против ухода Мостового выступает Сергей Семак, который опасается, что петербуржцев покинет еще кто-то из легионеров.
Контракт Андрея Мостового с "Зенитом" рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро. В новом сезоне Мостовой дважды выходил на поле в матче Суперкубка России и в первом туре РПЛ, проведя на поле в общей сложности 21 минуту.
Источник: Metaratings
Источник: Семак выступает против ухода Мостового, несмотря на интерес других клубов
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не хочет терять полузащитника Андрея Мостового.
Фото: ФК "Зенит"