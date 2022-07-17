"Я никакой конкретики не слышал от "Сочи" о переходе. Федотов в ЦСКА не звал, Семак в "Зенит" — тоже», — приводит слова Прохина Sport24.
Данила Прохин является воспитанником "Зенита". Летом прошлого года он на правах свободного агента перебрался в "Ростов", но почти сразу отправился в аренду в "Сочи". 21-летний защитник провел за сочинцев 30 матчей во всех турнирах прошедшего сезона, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Срок его арендного соглашения истек в конце июня. После этого он вернулся в "Ростов".
Сегодня Прохин провел все 90 минут в матче с "Динамо" (1:1).
Защитник "Ростова" Прохин: Федотов в ЦСКА не звал, Семак в "Зенит" - тоже
Защитник "Ростова" Данила Прохин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны других клубов РПЛ.
Фото: РФС